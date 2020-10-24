إسرائيل تدعو القيادة الفلسطينية لاختيار طريق السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت إسرائيل على لسان وزير خارجيتها جابي أشكنازي، القيادة الفلسطينية إلى اختيار طريق السلام، ورحب بقرار السودان إقامة علاقات دبلوماسية متبادلة.

وقال أشكنازي في تغريدة على تويتر، مساء السبت: "هذا قرار شجاع وتاريخي يساهم في مستقبل الاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها".



وأضاف: "أدعو الدول الأخرى وكذلك القيادة الفلسطينية إلى اختيار طريق السلام وتغيير الشرق الأوسط من أجل مستقبل أطفالنا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الجمعة، اتفاق إسرائيل والسودان على توقيع اتفاق سلام، مشيرا إلى أنه خلال أشهر قليلة سينضم الجميع لاتفاقات السلام مع إسرائيل.

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وأصدرت الولايات المتحدة والسودان وإسرائيل، بيانا مشتركا بشأن "التقدم التاريخي" للسلام في الشرق الأوسط.

وقال البيان إن "ترامب تحدث ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم لمناقشة التقدم التاريخي للسودان وفرص تعزيز السلام في المنطقة".

وأكد اتفاق القادة على إقامة علاقات كاملة بين السودان وإسرائيل وإنهاء حالة العداء بين بلديهما، بالإضافة إلى بدء العلاقات الاقتصادية والتجارية، مع التركيز الأولي على الزراعة ومكافحة الإرهاب والتطرف، والاستفادة من إمكاناتهم الاقتصادية.