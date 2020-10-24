شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يدعو المصريين لاختيار ممثيلهم فى" النواب " بعناية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، المصريين لإستخدام حقوقهم القانونية في الاستحقاق الدستورى القائم الآن والمتمثل في انتخابات مجلس النواب، واختيار من ينوب عنهم تحت قبة البرلمان، مشددا على ضرورة اختيار العناصر التي تصلح وتشرف الغرفة الأخرى ..نأمل أن يكون لنا غرفتين بينهما تكامل وجود حقيقى في الشارع ومؤثر في الحياة السياسة وذلك لن يحدث إلا من خلال مشاركة المصريين في الانتخابات".

وأضاف "عبد الرزاق"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى ، عبر قناة "ten"، إن إقامة الاستحقاقات الدستورية في ظل جائحة كورونا، يعنى بوضوح شديد أننا نتمسك باستكمال استحقاقاتنا الدستورية في موعدها ونعلن للعالم أننا شعب قادر على حماية مواطنيه من الناحية الصحية، وشعبنا حريص على ممارسة حقوقه".