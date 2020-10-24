شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ أبو سعدة:التواجد الأمنى والإجراءات التنظيمية طمأنة المصريين فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حافظ أبو سعدة،رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الإقبال على انتخابات مجلس النواب، أفضل بكثير من انتخابات مجلس الشيوخ، نظراً لوجود تنافسية شديدة وحشد من القبائل والعائلات والأسر المصرية نظراً للتنوع الكبير في المرشحين، لافتاً إلى إختفاء المظاهر السلبية القديمة مثل وجود كثافة عددية أمام مقر اللجان في الساعات الأخيرة من اليوم، نظراً للتنظيم الجيد وتوزيع الانتخابات على مدى يومين.

وأضاف "أبو سعدة"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، عبر قناة "ten"، أن التواجد الأمني والإجراءات الصحية العالية أعطت رسائل طمأنة للمصريين خلال مشاركتهم في العملية الانتخابية، الأمر الذى جعل الحضور أكثر من جيد في الاستحقاق الدستورى

وأكد "أبو سعدة"، أنه تم رصد بعض السلبيات مثل استخدام الداعية الانتخابية أمام مقر اللجان الانتخابية من قبل بعض الأحزاب .