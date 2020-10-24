شكرا لقرائتكم خبر عن "رئيس مجلس الشيوخ": غرفتا البرلمان سيقطعان الطريق على خفافيش الظلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن وجود الغرفتين التشريعيتين في الحياة السياسية المصرية وتفاعلهما، سوف تكونان سنداً للحكومة المصرية، وسيسدان الطريق على مروجى الشائعات، وتابع: "خفافيش الظلام لا يتركون فرصة من أجل هز ثقة المصريين تجاه المؤسسات المصرية.. شىء في غاية الغرابة.. فالمواطن المصرى وصل لدرجة من النضج تجعلنا نتباهى به أمام العالم أجمع مساند للحكومة سوف".

وأضاف "عبد الرزاق"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى ، عبر قناة "ten"، أن الإعلام قيمة مؤثرة في أي مجتمع وليس في المجتمع المصرى، وتابع: "أناشد الإعلام أن يلقى الضوء على على كافة الإنجازات في كافة الغرف.. ومنها الغرف التشريعية بحيث يطمئن الشارع المصرى بأن المجالس تعمل بجد واجتهاد، وأن يقوم بدوره في النقد.. لا نطلب منه أن يكون مسانداً فقط بل عليه أن ينتقد إذا رأى هناك تقصيرا".

واستكمل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: "مطلوب منه أن يحمس هذه الأجهزة وربما يستطيع أن يكشف لها بعض النقاط التي يتم التصدي لها..هناك تحقيقات صحفية تكون في غاية الروعة تلقى الضوء على ظاهرة معينة تجعل المجالس تتفاعل معها بإجابيه..وأنا عتاب على الإعلام كون هناك إنجازات كثيرة جداً في مجالات عدة اعتقد أنها لم يتم إلقاء الضوء عليها بالشكل الكافى وأن شاء الله الفترة اللى جى تكون أفضل".

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وختم حديثه برسالة وجهها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، قال خلالها: "أقول له سر على بركة الله وكلنا وكل الأجهزة سنكون معك إن شاء الله، فمصر تستحق منا جميعاً أن نقف ونساند وندعم".