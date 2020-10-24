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انفجار في ناقلة نفط روسية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 24 أكتوبر 2020

ذكرت وكالة النقل البحري والنهري في روسيا أن ثلاثة أشخاص فقدوا بعد انفجار بناقلة نفط روسية كانت تبحر عبر مضيق كيرتش باتجاه ميناء روستوف أون دون اليوم "السبت".

 

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وأضافت الوكالة الاتحادية أن الناقلة آزي أصلانوف كانت فارغة ومن المحتمل أن يكون الانفجار ناتجاً عن بقايا أبخرة.

 

 

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