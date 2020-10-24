شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار في ناقلة نفط روسية والان مع التفاصيل

السبت 24 أكتوبر 2020 ذكرت وكالة النقل البحري والنهري في روسيا أن ثلاثة أشخاص فقدوا بعد انفجار بناقلة نفط روسية كانت تبحر عبر مضيق كيرتش باتجاه ميناء روستوف أون دون اليوم "السبت".

Advertisements وأضافت الوكالة الاتحادية أن الناقلة آزي أصلانوف كانت فارغة ومن المحتمل أن يكون الانفجار ناتجاً عن بقايا أبخرة.

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