التعاون الخليجي يعلق على وقف إطلاق النار في ليبيا

السبت 24 أكتوبر 2020

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، السبت، بتوقيع أطراف النزاع في ليبيا اتفاق وقف إطلاق النار.



وأعرب الحجرف عن أمله في أن يؤدي هذا الاتفاق إلى حل سياسي شامل يحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق.

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وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الجمعة، توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين ممثلين عسكريين للجيش الوطني الليبي، وحكومة الوفاق يتضمن السماح للنازحين واللاجئين في الداخل والخارج بالعودة لديارهم.

كما تضمن الاتفاق مغادرة جميع المرتزقة للأراضي الليبية في مدة أقصاها 3 أشهر، وتشكيل قوة عسكرية مشتركة بين الطرفين الليبيين تخضع لغرفة عمليات موحدة، وفتح كل الطرق في ليبيا ومكافحة خطاب الكراهية وتبادل الأسرى.

وحاز إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا الذي تم التوصل إليه، في جنيف، بترحيب عربي ودولي واسع، مؤكدين أنه "خطوة جادة نحو السلام"، وداعين جميع الأطراف إلى الالتزام به.