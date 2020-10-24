شكرا لقرائتكم خبر عن 1491 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت الإمارات 1,491 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 123,764 حالة. وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم إلى أنه لم تُسجل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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