شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة مفقودين جراء انفجار ناقلة نفط روسية في بحر آزوف والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وكالة النقل البحري والنهري في روسيا أن ثلاثة أشخاص فقدوا بعد انفجار بناقلة نفط روسية كانت تبحر عبر مضيق كيرتش باتجاه ميناء روستوف أون دون اليوم السبت.

وأضافت الوكالة الاتحادية أن الناقلة آزي أصلانوف كانت فارغة ومن المحتمل أن يكون الانفجار ناتجا عن بقايا أبخرة.