شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع امرأتين في انفجار لغم غربي الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أفاد تقرير إخباري بأن امرأتين لقيتا حتفهما اليوم السبت، إثر انفجار لغم تقليدي ببلدة تاشتة بمنطقة بوعروس بولاية عين الدفلى غربي الجزائر. وكشفت صحيفة "النهار" في موقعها الإلكتروني أن الضحيتين تبلغان من العمر 41 و67 عاما.

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