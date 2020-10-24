قصص الحرب والهجرة والحب تسيطر على عروض أول أيام مهرجان الجونة السينمائي

تنطلق اليوم السبت عروض اليوم الأول لمهرجان الجونة السينمائي، فى نسخته الرابعة، بتقديم 12 فيلما ما بين روائي ووثائقي طويل، تدور أحداثها حول قضايا الحرب والهجرة والحب وقصص الأطفال المحبطين، وغيرها من القضايا الإنسانية.

وبدأت فعاليات المهرجان أمس الجمعة بحفل الافتتاح الذى حضره عدد كبير من النجوم والنجمات المصريين والعرب والأجانب .

ويعرض فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، فيلم الافتتاح " الرجل الذي باع ظهره " للتونسية كوثر بن هنية، وهو فيلم تونسى، فرنسى، بلجيكى، سويدى، ألماني، سعودى.

وتدور أحداث الفيلم حول " سام " الشاب السوري الحساس العفوي، الذي فر إلى لبنان، هرباً من الحرب في بلاده، دون أن يحصل على إقامة رسمية، ويتعثر " سام " في الحصول على تأشيرة سفر لأوروبا، حيث تعيش حبيبته عبير.

ويشارك في ذات المسابقة الفيلم البولندي الألماني" لن تثلج مجددًا " لمالجورزاتا شوموفسكا، وميخال إنجليرت.

وتدور أحداث الفيلم في مدينة كبيرة بأوروبا الشرقية، حول رجل غامض يدخل إلى غرفة مدير مسؤول عن منح تصاريح عمل للوافدين من الخارج، ويقوم بتنويمه ويحصل على ما يريد.

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ويعرض في نفس المسابقة الفيلم الإيطالي " حكايات سيئة " من إخراج "داميانو دينوسينزو، فابيو دينوسينزو "، و الفيلم الأسترالي " حارس الذهب" لرودريك ماكاي، الذى يشارك في بطولته الممثل المصري أحمد مالك.

ويعرض فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة الفيلم الجزائري، الفرنسي "جزائرهم " للمخرجة لينا سويلم.

وتدور أحداث الفيلم حول قرار جَدا لينا، الجزائريان عايشة ومبروك بالانفصال عن بعضهما بعد زواج دام 62 عامًا.

بينما يتناول الفيلم الكمبودي الفرنسي " مُشِع " لريثي بان، المعاناة الانسانية من الإشعاعات.

ويختتم المهرجان، الذي يقام بمنتجع الجونة المطل على سواحل البحر الأحمر بمصر ، في 31 من شهر تشرين أول / أكتوبر الجاري، ويعرض قرابة 65 فيلماً من 42 دولة حول العالم .