اتفاق إسرائيل والسودان على تطبيع العلاقات بوساطة أمريكية

اتفقت إسرائيل والسودان اليوم الجمعة على اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات في اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة، ليصبح السودان ثالث بلد عربي يقيم علاقات مع إسرائيل خلال شهرين.

وقال مسؤولون أمريكيون كبار إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يسعى للفوز بولاية ثانية في انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني، أبرم الاتفاق في اتصال هاتفي اليوم مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ورئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان.

وقرر ترامب هذا الأسبوع رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب مما مهد الطريق أمام الاتفاق مع إسرائيل، فيما يمثل إنجازا على صعيد السياسة الخارجية لترامب مع سعيه للفوز بولاية جديدة، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى تأخره خلف منافسه

الديمقراطي جو بايدن.

وقال بيان مشترك أصدرته الدول الثلاث "اتفق الزعماء على تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل وإنهاء حالة العداء بين البلدين".

وأضاف أن الزعماء اتفقوا على بدء علاقات اقتصادية وتجارية مع التركيز في البداية على الزراعة.

وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن قضايا مثل إقامة علاقات دبلوماسية رسمية سيتم تسويتها لاحقا.

وأعلن ترامب التوصل للاتفاق للصحفيين في المكتب البيضاوي أثناء إجراء اتصال ثلاثي مع زعيمي إسرائيل والسودان وقال إن خمس دول أخرى على الأقل تريد أن تحذو ذات الحذو وتطبع العلاقات مع إسرائيل.

وسأل ترامب نتنياهو خلال المكالمة قائلا "هل تعتقد أن ’جو الناعس’ كان بمقدوره إبرام مثل هذا الاتفاق؟" في إشارة لمنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ورد نتنياهو الذي يعتمد بقوة على دعم كلا الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة لبلاده بالقول "أمر واحد يمكنني أن أقوله لك وهو أننا نقدر المساعدة من أجل السلام من أي فرد في أمريكا".

ويعتبر مستشارو ترامب أن نهجه السياسي الموالي لإسرائيل سيروق لقاعدة من الناخبين تعد من بين أقوى الداعمين له.

وأصر ترامب على أن الفلسطينيين أيضا "يريدون أن يفعلوا شيئا" لكنه لم يقدم دليلا على ذلك. وندد زعماء فلسطينيون بالتقارب الدبلوماسي العربي مع إسرائيل باعتباره خيانة لقضيتهم ورفضوا التواصل مع إدارة ترامب إذ يعتبرونها متحيزة بقوة لصالح إسرائيل.

* رفع اسم السودان

أعلن ترامب يوم الاثنين أنه سيرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد أن يحول تعويضات بقيمة 355 مليون دولار. وأودع السودان الأموال بعد ذلك في حساب خاص لصالح ضحايا هجمات لتنظيم القاعدة على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998.

وقبل قليل من إعلان الاتفاق بين إسرائيل والسودان، قال البيت الأبيض إن ترامب أخطر الكونجرس "بعزمه إلغاء تصنيف السودان رسميا كدولة راعية للإرهاب". ووصف البيت الأبيض الخطوة بأنها "نقطة تحول

محورية" للخرطوم الساعية للخروج من عقود من العزلة.

وضغط مساعدو ترامب على السودان لاتخاذ خطوات صوب تطبيع العلاقات مع إسرائيل، على غرار خطوات مماثلة من جانب الإمارات والبحرين في الأسابيع الماضية توسطت فيها الولايات المتحدة.

ومن بين نقاط الخلاف الرئيسية في المفاوضات إصرار السودان على ألا يتم الربط صراحة بين أي إعلان برفعه من قائمة الإرهاب وإقامة علاقات مع إسرائيل.

وانقسم قادة البلاد العسكريون والمدنيون الذين يتقاسمون السلطة في حكومة السودان الانتقالية حول توقيت ومدى إقامة علاقات مع إسرائيل.

وأراد رئيس الوزراء السوداني تصديقا من البرلمان الذي لم يتشكل بعد للمتابعة في تنفيذ تطبيع أوسع نطاقا وهذا التقدم قد لا يتحقق سريعا بالنظر إلى الحساسيات المتعلقة بالملف والخلافات بين المدنيين والعسكريين القائمين على شؤون السودان.

وتم التفاوض على الاتفاق من الجانب الأمريكي من خلال صهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر ومبعوث الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين ووزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن الوطني ميجيل كوريا.

ووصف كوشنر اتفاقات التطبيع بأنها بداية لتحول جذري في الشرق الأوسط. وقال إن قرار السودان مهم رمزيا لأن من عاصمتها الخرطوم أعلنت الجامعة العربية عام 1967 رفض الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود.

ويعود إدراج السودان على القائمة الأمريكية بالدول الراعية للإرهاب إلى حكم الرئيس المعزول عمر البشير. وجعل التصنيف من الصعب

على الحكومة الانتقالية الحصول على تخفيف من أعباء الديون أو تمويل خارجي تحتاج إليهما بشدة.

ويقول كثيرون في السودان إن التصنيف، الذي فرض عام 1993 بسبب اعتقاد واشنطن أن البشير كان يدعم جماعات متشددة، عفا عليه الزمن نظرا للإطاحة به العام الماضي.

وهناك حاجة إلى تشريع من الكونجرس الأمريكي لحماية الخرطوم من المطالبات القانونية في المستقبل بسبب هجمات سابقة وذلك لضمان تدفق المدفوعات إلى ضحايا تفجير السفارتين وأسرهم.