التعادل السلبي يخيم على قمة مانشستر يونايتد وتشيلسي

2020-10-24 | 20:23
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سيطرت نتيجة التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين مانشستر يونايتد بقيادة أولي جونار سولشاير، وتشيلسي بقيادة فرانك لامبارد، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولم يتمكن أي من الفريقين من تسجيل أهداف طوال دقائق المباراة.
ورفض حكم المباراة احتساب ركلة جزاء لصالح تشيلسي، في الشوط الأول، رغم تدخل هاري ماجواير بعنف على سيزار أزبيليكويتا.
وشهدت المباراة مشاركة إدينسون كافاني لأول مرة مع مانشستر يونايتد، حيث لعب كبديل في الدقيقة 58.
وتألق حارس تشيلسي إدوارد ميندي في اللقاء، وتصدى لأكثر من فرصة خطيرة للشياطين الحمر.
بتلك النتيجة، حصل كل فريق على نقطة واحدة، حيث أصبح رصيد تشيلسي 9 نقاط في المركز السادس، بينما أصبح رصيد مانشستر يونايتد 7 نقاط في المركز الخامس عشر.
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