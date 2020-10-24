كشف مصدر امني، السبت، عن الموقف الامني في بغداد الان.
وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "قوات حفظ النظام باشرت بالانتشار على جسر السنك، حيث سيكون الساتر الاول جدار بشري للقوات الامنية، والثاني جدار مكون من الصبات الكونكريتية"، مبينا انه "في حال تطور الوضع سينصب جدار كونكريتي ثالث".
واضاف ان "عدد من متظاهري المحافظات وصلوا الى ساحة التحرير"، مشيرا الى ان"الاعداد ضمن ساحة التحرير الان من 700 متظاهر الى800 والاعداد بتزايد".
واكد ان "هناك انتشار امني من منتصف شارع ابو نؤاس باتجاه التحرير وشارع الرشيد"، لافتا الى انه "تم توجيه القوات الامنية الماسكة للطرق المؤدية الى ساحة التظاهر بأرتداء وشاح العلم العراقي".
وتابع انه "تم نصب مرابطات للقوات الامنية تحسبا من وقوع اي طارئ"، موضحا ان "الطريق الى ساحة الخلاني سالك بالوقت الحالي، ومن المحتمل تغلق الساحة في حال تطورات الاوضاع".
واكد ان "منطقة العلاوي وبوابة المنطقة الخضراء (٩) الوضع جيد"، لافتا الى ان "الوضع الامني في باقي مناطق العاصمة جيد جدا".
كانت هذه تفاصيل خبر الموقف الامني في بغداد الان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.