انفجار في ناقلة نفط روسية في بحر آزوف

أعلنت خدمة الطوارئ في القوات البحرية الروسية، السبت، عن انفجار ناقلة نفط روسية في بحر آزوف، بعد حريق نشب في خزان النفط.
وجاء في البيان: "بعد اندلاع حريق في ناقلة نفط روسية في بحر آزوف، وقع انفجاران في حجرة المنتجات النفطية، وتم إنقاذ 6 من أفراد طاقم العمل".
وأكد البيان وجود 13 فردا من طاقم السفينة على متنها، وتم إتقاذ 6 منهم حتى الآن، وفقاً لـ"سبوتنك".
وأكد البيان وجود 13 فردا من طاقم السفينة على متنها، وتم إتقاذ 6 منهم حتى الآن، وفقاً لـ"سبوتنك".
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