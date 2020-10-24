انفجار في ناقلة نفط روسية في بحر آزوف

وجاء في البيان: "بعد اندلاع حريق في ناقلة نفط روسية في بحر آزوف، وقع انفجاران في حجرة المنتجات النفطية، وتم إنقاذ 6 من أفراد طاقم العمل".

وأكد البيان وجود 13 فردا من طاقم السفينة على متنها، وتم إتقاذ 6 منهم حتى الآن، وفقاً لـ"سبوتنك".

