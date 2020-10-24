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الرئيس تبون يطمئن الجزائريين على صحته بعد دخوله الحجر الصحي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020

الرئيس تبون يطمئن الجزائريين على صحته بعد دخوله الحجر الصحي

متابعات_ الخليج 365

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، إنه بخير وعافية وإنه يواصل عمله عن بعد، بعد وقت قصير من إعلان رئاسة الجمهورية خضوعه لحجر صحي طوعي لمدة 5 أيام بعد أن ظهرت أعراض فيروس على مسؤولين كبار في الرئاسة والحكومة.

 

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 وقال تبون في تغريدة له في حسابه على تويتر: "امتثالا لنصيحة الطاقم الطبي لقد دخلت في حجر صحي طوعي إثر إصابة إطارات سامية برئاسة الجمهورية والحكومة بكورونا".

 

 

وأضاف تبون: "أطمئنكم أخواتي وإخواني أنني بخير وعافية، وإنني أواصل عملي عن بعد إلى نهاية الحجر، متضرعا إلى المولى عز وجل أن يعافي جميع المصابين ويحفظ جزائرنا الحبيبة من كل بلاء".

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