شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف من له حق الضبطية القضائية فى جرائم الانتخاب مع بدء معركة "النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق اليوم السبت، ماراثون انتخابات مجلس النواب فى مرحلته الأولى والمقررة أن تكون على مدار يومى السبت والأحد، وجرت الاستعدادت لإجراء عملية الاقتراع وإتمامها على أكمل وجه، حتى تخرج الانتخابات بشكل يعبر عن إرادة الشعب المصرى.



وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتنطلق عمليات التصويت غدا السبت في التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء داخل 10 ألاف 140 لجنة فرعية على مستوى 14 محافظة حيث تستقبل ما يقرب من 33 مليون ناخب وناخبة يحق لهم التصويت بتلك المرحلة .

ومنح قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر برقم 198 لسنه 2017 ، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، صفة الضبطية القضائية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، في جرائم الانتخاب التي نص عليها قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وفي أي من القوانين ذات الصلة.

ووفقا للمادة (28) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، تُمنح صفة الضبطية القضائية في الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وفي أي من القوانين ذات الصلة، أثناء الاستفتاءات والانتخابات لكل من:

Advertisements

-رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.

- المدير التنفيذي ونوابه وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة والعاملين به.

- الأعضاء.

وانطلقت عمليات التصويت اليوم السبت، في التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء داخل 10 آلاف و140 لجنة فرعية على مستوى 14 محافظة، حيث تستقبل ما يقرب من 33 مليون ناخب وناخبة يحق لهم التصويت بتلك المرحلة، وتتمثل عملية الإدلاء بالصوت ، ويشترط أن يكون الناخب اسمه مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوته ومرتديا للكمامة وغير مسموح للناخب أن يدلى بصوته فى غير لجنته، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر مميكن،ويقوم رئيس اللجنة بالتأكد من هوية كل ناخب، ويسلم الناخب بطاقتي تصويت ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، ويأخذ الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في اللجنة الفرعية، ويجرى التصويت على مرشحين القوائم فى بطاقة مستقلة، كما يُجرَى التصويت على مرشحين النظام الفردي فى بطاقة آخرى مستقلة، وعلى الناخب اختيار عدد من المترشحين مساوٍ لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة فى الفردى، ويضع البطاقتين مطويتين أحداهما في الصندوق الخاص بالفردى والآخر بالقائمة، ويقوم بالتوقيع أمام اسمه فى كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه ، ويوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بكشوف الناخيين.