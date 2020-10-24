شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الراحل نبيل حلاوة تتلقى العزاء بعد غد الأثنين بمنزل العائلة بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم أسرة المهندس الراحل نبيل حلاوة، محافظ كفر الشيخ الأسبق، عضو مجلس الشورى السابق رئيس هيئة النقل العام الأسبق، الذى توفى صباح اليوم السبت، العزاء بعد غد الإثنين. وقالت الأسرة إنها ستتلقى العزاء للرجال والسيدات بمنزل الأسرة، بـ15 شارع الحرية بمنطقة مصر الجديدة. Advertisements وتوفى صباح اليوم، السبت، المهندس نبيل حلاوة، محافظ كفر الشيخ الأسبق، عضو مجلس الشورى السابق رئيس هيئة النقل العام الأسبق، بعد مسيرة حافلة وطويلة فى العمل العام، سواء فى العمل التنفيذي أو العطاء السياسي والوطني لبلاده، إذ شغل الراحل نبيل حلاوة مناصب كبرى متعددة أثبت فيها نجاحا كبيراً عبر سنوات عطائه المتعددة. المهندس نبيل حلاوة هو والد رجل الصناعة وعضو مجلس الشيوخ النائب محمد حلاوة.

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