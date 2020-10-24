انطلاق حفل نقابة المهندسين لتكريم رواد حرب أكتوبر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

أقامت النقابة العامة للمهندسين، اليوم السبت، حفلًا لتكريم الرواد من مقاتلي حرب أكتوبر 1973 المجيدة، حيث شارك بالحفل عدد من الوزراء ورؤساء الوزارء السابقين، على رأسهم المهندس إبراهيم محلب والمهندس شريف إسماعيل والمهندس عصام شرف.

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وأكد المهندس خالد توكل عضو المجلس الأعلى للنقابة، ورئيس لجنة العلاقات العامة، حرص النقابة برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر واللواء محمود مغاوري أمين عام النقابة، على تكريم الرواد من ابنائها المهندسين العسكريين، لافتًا إلى أن هناك عدد من الشركات الوطنية التي ساهمت في الحرب أيضًا تم تكريمها، مؤكدًا أنه لولا تضافر الجهود بين كل أبناء الوطن ماعبرت مصر.

وأضاف توكل أن دور المهندسين في هذه الحرب المجيدة كان كبيرًا وأشاد به الجميع، وشهد به العالم، مشددًا على أن هذا الدور لم يكن وقت الحرب فحسب، ولكنه برز فترة الإعداد لها خلال ست سنوات سابقة، ثم خلال معركة النصر ذاتها والتي انطلقت في الساعة الثانية ظهر يوم السادس من أكتوبر عام 1973، ثم مرحلة ما بعد الحرب.

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