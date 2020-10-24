الحكومة الإيطالية تدرس فرض قيود جديدة للحد من تفشي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ)



تدرس الحكومة الإيطالية، فرض قيود جديدة مجددًا للحد من تفشي فيروس كورونا.

وجاء في مسودة مرسوم نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أن الحكومة تدرس فرض إغلاق جزئي وسط ارتفاع عدد الإصابات.

وأوضحت أنه ستتم مطالبة المواطنين الإيطاليين بعدم مغادرة بلداتهم.

وكانت إيطاليا قد سجلت 19 ألفا و644 حالة إصابة جديدة فيروس كورونا اليوم مقابل 19 ألفا و143 حالة أمس.