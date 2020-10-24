فرنسا تستدعي سفيرها في تركيا وتطالب أردوغان بتغيير مسار سياسته

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

استدعت السلطات الفرنسية سفيرها في أنقرة للتشاور بعد تصريحات "غير مقبولة" للرئيس التركي ضد نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، طالبت الرئاسة الفرنسية من أردوغان "تغيير مسار سياسته لأنّها خطيرة من الزوايا كافة".

‏وأطلق الرئيس التركي تصريحات عدائية بحق نظيره الفرنسي ماكرون.

شنّ الرئيس التركي هجوما حادا على نظيره الفرنسي مطالبا إياه بـ "فحص صحته العقلية"، بسبب مقترح الأخير حماية قيم بلده العلمانية.

ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت بسياسات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حيال المسلمين، قائلا إن عليه "فحص صحته العقلية". وأضاف أردوغان في خطاب متلفز "ما الذي يمكن للمرء قوله بشأن رئيس دولة يعامل الملايين من أتباع ديانات مختلفة بهذه الطريقة؟ قبل أي شيء: افحص صحتك العقلية".

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