إسرائيل تدفع بست طائرات إطفاء لمكافحة حرائق الغابات في منطقة الجليل

ذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية اليوم /السبت/ إن إسرائيل دفعت بست طائرات إطفاء إلى منطقة الجليل لمكافحة حريق اندلع بالقرب من بلدات مجد الكروم ودير الأسد وكيبوتس توفال. اندلع بالقرب من بلدات مجد الكروم ودير الأسد وكيبوتس توفال.

وأوضحت الصحيفة - على موقعها الإلكتروني - أنه جرى إرسال فرق الإطفاء والإنقاذ إلى مكان الحادث، وتواصل ست طائرات إطفاء السيطرة على الحريق ومنع انتشاره باتجاه البلدات الأخرى.

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