إسرائيل تدفع بست طائرات إطفاء لمكافحة حرائق الغابات في منطقة الجليل

ذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية اليوم /السبت/ إن إسرائيل دفعت بست طائرات إطفاء إلى منطقة الجليل لمكافحة حريقاندلع بالقرب من بلدات مجد الكروم ودير الأسد وكيبوتس توفال.
وأوضحت الصحيفة - على موقعها الإلكتروني - أنه جرى إرسال فرق الإطفاء والإنقاذ إلى مكان الحادث، وتواصل ست طائرات إطفاء السيطرة على الحريق ومنع انتشاره باتجاه البلدات الأخرى.
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