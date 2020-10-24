زلزال بقوة 5.4 يضرب مدينة آوج غرب العاصمة الإيرانية

ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجة بمقياس ريختر مدينة آوج في قزوين غرب العاصمة الإيرانية طهران، شعر به سكان العاصمة.



وأعلن رئيس مركز رصد الزلازل في البلاد علي مرادي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء

إرنا الإيرانية، أن الزلزال ضرب المدينة، التي تقع على حدود محافظتي قزوين وهمدان (غربي البلاد)، في تمام الساعة الثالثة و4 دقائق و15 ثانية من عصر اليوم السبت.



وقال مرادي إن الزلزال وقع في عمق 10 كم عن سطح الأرض وعند التقاء خطي العرض الشمالي 35.69 والطول الشرقي 48.97، على بعد 107 كم من همدان، و114 كم من قزوين وشعر به السكان في كل من طهران وكيلان (شمال) والمحافظة المركزية.