إسرائيل: 692 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 309 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم /السبت/ تسجيل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، بينما تم الإبلاغ عن 967 حالة خطيرة.



وذكرت الوزارة - في بيان أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الالكتروني - أن حصيلة الوفيات بلغت 2366 حالة خلال

الساعات السابقة بينما هناك 229 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.



وبلغ إجمالي عدد الحالات الإصابة في إسرائيل 309 ألفا و374 بينما بلغت حالات النشطة 15 ألفا و876 حالة.