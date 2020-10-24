أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم /السبت/ تسجيل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، بينما تم الإبلاغ عن 967 حالة خطيرة.
الساعات السابقة بينما هناك 229 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الالكتروني - أن حصيلة الوفيات بلغت 2366 حالة خلال
وبلغ إجمالي عدد الحالات الإصابة في إسرائيل 309 ألفا و374 بينما بلغت حالات النشطة 15 ألفا و876 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل: 692 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 309 ألف حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.