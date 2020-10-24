أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الانفجار الذي وقع خارج مركز تعليمي في منطقة "دشت برجي" الواقعة غرب العاصمة "كابول"،إلى ١٨ قتيلا و٤٨ مصابا.
أن حراس الأمن في المركز التعليمي شاهدوا الانتحاري الذي قام بتفجير المتفجرات التي كانت بحوزته قبل الوصول لهدفه.
من جانبها، ذكرت وزارة الداخلية، في بيان أوردته ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية،
ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن الانفجار الذي نفت حركة "طالبان" الأفغانية تورطها فيه.
كانت هذه تفاصيل خبر أفغانستان: ارتفاع عدد ضحايا انفجار غرب كابول إلى 66 قتيلا ومصابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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