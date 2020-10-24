أفغانستان: ارتفاع عدد ضحايا انفجار غرب كابول إلى 66 قتيلا ومصابا

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الانفجار الذي وقع خارج مركز تعليمي في منطقة "دشت برجي" الواقعة غرب العاصمة "كابول"،

إلى ١٨ قتيلا و٤٨ مصابا.



من جانبها، ذكرت وزارة الداخلية، في بيان أوردته ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية،

أن حراس الأمن في المركز التعليمي شاهدوا الانتحاري الذي قام بتفجير المتفجرات التي كانت بحوزته قبل الوصول لهدفه.



ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن الانفجار الذي نفت حركة "طالبان" الأفغانية تورطها فيه.