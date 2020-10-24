صور.. اقبال كثيف أمام لجنة توشكي غرب الإبتدائية بنصر النوبة بأسوان

شهدت لجنة مدرسة توشكي غرب الإبتدائية بمركز نصر النوبة التابعة لمحافظة أسوان، مساء اليوم السبت، اقبالا كثيف من قبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

توافد العديد من المواطنين أمام لجنة مدرسة توشكي غرب الإبتدائية بنصر النوبة، للمشاركة في الادلاء بأصواتهم في الانتخابات مجلس النواب 2020، و يحرصون على أداء واجبهم الوطني تجاه الدولة.

انطلق ماراثون إنتخابات مجلس النواب 2020، في جولته الأولى، وبدء اللجان محافظة أسوان بفتح اللجان لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وحرص جميع اللجان على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وسيقومون بتوزيع الكمامات الطبية على المواطنين، مع توفير ملصقات وعلى الأرض بهدف التباعد الاجتماعي بينهما، و علاوة على توفير بوابات تعقيم.

وتضمن محافظة أسوان، بتوفير 373لجنة فرعية، تستقبل مليون 39 ألف و51ناخب وناخبة.

وتم توفير كراسي متحركة لستهيل لتسهيل حركة دخول وخروج كبار السن والسيدات وذوى

الإحتياجات الخاصة ، بجانب توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد والمبردات ووسائل التهوية المناسبة ، فضلاً عن إذاعة الأغانى الوطنية لرفع الروح المعنوية وهو الذى يتوازى مع تجهيز غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية لتحقيق التواصل والتنسيق فيما بينهم وتوفير وسائل الإتصال المختلفة لسرعة التعامل الفورى مع أى أحداث طارئة .وقبل التوجه إلى اللجنة عليك بداية أن تعرف مكانها حتى لا تصاب بالإرهاق أو تضييع الوقت أرسل رسالة برقمك القومى على رقم 5151 لتصلك رسالة باسم ومكان لجنتك ورقمك فى الكشوف أو أدخل رقمك القومى في خانة تحديد لجنتك بالموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات لتعرف على الفور أيضا مكان لجنتك الانتخابية ورقم لجنتك الفرعية التى ستصوت فيها بل ورقمك في الكشوف الانتخابية.بعد أن تعرف مقر لجنتك، توجه إليها مرتديا الكمامة، وحافظ على التباعد الاجتماعى، حتى تنجو من خطر فيروس كورونا، وعند دخولك إلى اللجنة استلم من القاضى بطاقة الترشيح لتختار ما تريد من القوائم والمرشحين.ولكى تضمن أن صوتك ليس باطلا، اختار فقط قائمة واحدة من القوائم المتنافسة، ثم اختار عدد مساوى للمقاعد المخصصة لدائرتك في الفردى، وهنا يمكنك أن تسأل القاضي عن عدد المقاعد المخصصة فردى لدائرتك، حتى لا تختار عدد أكثر من المقرر أو أقل وتضمن عدم بطلان صوتك.لا تحاول وضع أى علامة في بطاقة الترشيح الخاصة بك، لأن ذلك يفسد صوتك، ويجب أن يكون اختيارك في سرية تامة، خلف الستارة الموجودة باللجنة، قبل أن تطوى بطاقة الترشيح وتضعها بيدك في الصندوق أمام القاضي وتنصرف مغادرا محيط اللجنة، كى تفسح المجال لغيرك من المواطنين.ويصوت في المرحلة الأولى، 33 مليون و472 ألف و778 ناخبًا، فى 10 ألاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا في النظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.وتجرى المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب، يومى السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجارى بـ 14 محافظة هى، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.