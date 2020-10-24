مقتل وإصابة 30 شخصا جراء انفجار غرب العاصمة الأفغانية

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم /السبت/ أن عشرة أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب 20 آخرون إثر وقوع انفجار فيمنطقة "دشت برجي" الواقعة غرب العاصمة "كابول".
المتحدث باسم الوزارة "طارق أريان".
نقلت ذلك قناة "طلوع" الأفغانية عن
فيما قال شهود عيان إن الانفجار وقع بالقرب من أحد مراكز التدريب في المنطقةولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
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