مقتل وإصابة 30 شخصا جراء انفجار غرب العاصمة الأفغانية

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم /السبت/ أن عشرة أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب 20 آخرون إثر وقوع انفجار في منطقة "دشت برجي" الواقعة غرب العاصمة "كابول". منطقة "دشت برجي" الواقعة غرب العاصمة "كابول".

نقلت ذلك قناة "طلوع" الأفغانية عن المتحدث باسم الوزارة "طارق أريان". المتحدث باسم الوزارة "طارق أريان". فيما قال شهود عيان إن الانفجار وقع بالقرب من أحد مراكز التدريب في المنطقةولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

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