إقليم كردستان يسجل 860 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان تسجيل 860 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.



وأصدرت وزارة الصحة في حكومة

الإقليم بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا توزعت بأربيل 330، السليمانية 109، كرميان 28، دهوك 383، حلبجة 10.



وبلغت حالات الشفاء 454 حالة متوزعة في أربيل 113، السليمانية 17، كرميان 26، دهوك 258، حلبجة 20.