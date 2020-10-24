المسماري: على أردوغان أن يحزم حقائب جنوده للرحيل من ليبيا

أرسل المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي اليوم رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال فيه إنه يجب عليه أن يحزم حقائب جنوده للرحيل من ليبيا.

وأضاف: نأمل أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار لحل سياسي، المطلوب بعض التنازلات لأجل مصلحة ليبيا، مؤكدا أن اتفاق جنيف يتوافق مع أهدافنا بمكافحة الإرهاب. وقال: ملتزمون بشكل كامل باتفاق جنيف والكرة بملعب الطرف الآخر، لا مكان للإرهابيين في مستقبل ليبيا، وعلى أردوغان أن يحزم حقائب جنوده للرحيل من ليبيا.