المسماري: على أردوغان أن يحزم حقائب جنوده للرحيل من ليبيا

وأضاف: نأمل أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار لحل سياسي، المطلوب بعض التنازلات لأجل مصلحة ليبيا، مؤكدا أن اتفاق جنيف يتوافق مع أهدافنا بمكافحة الإرهاب. وقال: ملتزمون بشكل كامل باتفاق جنيف والكرة بملعب الطرف الآخر، لا مكان للإرهابيين في مستقبل ليبيا، وعلى أردوغان أن يحزم حقائب جنوده للرحيل من ليبيا.
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