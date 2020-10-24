اليمن يدعو المجتمع الدولي لموقف صارم ضد التدخلات الإيرانية

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أكتوبر 2020 07:18 مساءً - منذ 8 دقائق

آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2020 7:47 مساءً

طالبت الحكومة اليمنية الشرعية، المجتمع الدولي بمواقف صارمة لوقف التدخل والعدوان الإيراني على أراضيها.

واتهمت الحكومة، على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، النظام الإيراني بانتهاج سياسة التصعيد وخلط الأوراق مع كل انفراجة في الأزمة، وآخرها إعلانه حاكما عسكريا إيرانيا لصنعاء بعد ساعات من أكبر عملية تبادل الأسرى والمختطفين.

وقال الإرياني، في سلسلة تغريدات على تويتر، إن الإعلان الإيراني الاستفزازي عن تهريب ضابط في فيلق القدس المصنف منظمة إرهابية، هدفه “نسف الأجواء الإيجابية التي سادت بعد تنفيذ المرحلة الأولى من عملية التبادل”.

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واعتبر الوزير اليمني أن تهريب الحاكم العسكري الجديد لصنعاء تحت عباءة “سفير”، يؤكد الوصاية الإيرانية على القرار السياسي والعسكري لمليشيا الحوثي، وعدم تجاوزها في أي تحرك بالملف اليمني.

واشار الى أن الدور الذي يلعبه النظام الإيراني في تحدي إرادة المجتمع الدولي وتقويض الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن “بات واضحا”، لافتا إلى أن ذلك الدور لا يمس بأمن واستقرار اليمن، بل الأمن والسلم الإقليمي والدولي ومصالح العالم أجمع.

ودعا المجتمع الدولي لموقف صارم ضد التدخلات الإيرانية، كما طالب المسؤول اليمني بدعم الحكومة الشرعية والشعب اليمني في معركة استعادة الدولة، وتثبيت الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بأشكاله كافة.

وكانت الخارجية الإيرانية أعلنت، السبت الماضي، عن تعيين أحد عناصرها ويدعى “حسن إيرلو”، سفيرا لدى حكومة مليشيا الحوثي الانقلابية غير المعترف بها دوليا، في عملية تهريب وصفت بأنها أكبر فضيحة دبلوماسية، بحسب “العين الاخبارية”.