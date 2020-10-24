البحرين ترحب بالاتفاق بين السودان وإسرائيل

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أكتوبر 2020 07:18 مساءً - منذ ساعتين

رحبت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم السبت، بالإعلان عن توصل السودان وإسرائيل إلى اتفاق لبدء العلاقات بينهما برعاية الولايات المتحدة.

وفي بيان، اكدت الوزارة انها تعتبر هذا الإعلان “خطوة تاريخية إضافية على طريق تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط”.

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وأشادت الوزارة بالجهود المبذولة من قبل واشنطن “لتسهيل التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يعزز جهود السودان الشقيق لتحقيق تطلعات شعبه للأمن والنماء والازدهار، ويسهم في إشاعة أجواء صنع السلام وتعزيزه في منطقة الشرق الأوسط”.

كما أكدت الوزارة “تضامن مملكة البحرين مع جمهورية السودان في مساعيها الحثيثة للانتقال إلى مرحلة جديدة من التنمية والتقدم والازدهار، وممارسة دورها الفاعل والبناء في المجتمع الدولي”.

وكان قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان أعلنوا، يوم الجمعة، في بيان مشترك عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.