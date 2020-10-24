تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية

العقيد الركن تركي المالكي
اعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، عن تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي لاستهداف مدنيين جنوب السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد تركي المالكي قوله: إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة؛ لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المنطقة الجنوبية.
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