الكلاسيكو.. ريال مدريد “يتفوق” علی برشلونة بثلاثية

انتهى كلاسيكو إسبانيا بين برشلونة وريال مدريد، على أرضية ملعب الكامب نو بانتصار الريال بثلاثة أهداف لواحد.

وتقدم ريال مدريد مبكرا في المباراة بواسطة هدف فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 5 من الشوط الأول، ولم يحتج فريق برشلونة إلا دقائق قليلة ليعدل النتيجة عن طريق أنسو فاتي في الدقيقة 9.

وبنتيجة التعادل هدف لمثله أسدل الستار عن الشوط الأول من كلاسيكو إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة.

وفي الشوط الثاني أعلن الحكم عن ضربة جزاء لصالح مدريد ترجمها المخضرم سيرجيو راموس إلى هدف تاني، ورغم محاولات برشلونة لتعديل النتيجة إلا أنه لم يتمكن من ذالك، في وقت نجح الريال في توقيع الهدف الثالث عن طريق مودريش، ليتلقى ممثلة عاصمة كتالونيا الخسارة الثانية له على التوالي بالدوري الإسباني بعد الهزيمة الأسبوع الماضي أمام خيتافي.