السويد تشيد بقرار ترامب حول السودان

السبت 24 أكتوبر 2020

أشادت السويد بقرار الإدارة الأمريكية إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب،مؤكدة أن هذا القرار يعيد الخرطوم لحاضنة المجتمع الدولي.



وهنأت "آن ليندي" وزيرة خارجية السويد، في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، السبت، السودان على هذا الإنجاز الكبير الذي يعيد البلد العربي لحضن المجتمع الدولي والاقتصاد العالمي لتخفيف الأعباء عن كاهل السودانيين.

وتعهدت الوزير ليندي بدعم السويد والاتحاد الأوروبي للسودان بغية تحسين أوضاع المواطنين والاقتصاد السوداني المثقل بتركة النظام السابق.

والجمعة، أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع رسميا قرار إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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وقال المجلس، في بيان نشر عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن "التوقيع تم بصفة رسمية من جانب ترامب".

ومن جانبه، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخبر الكونجرس عزمه رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب رسميًا.

كان ترامب ذكر في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، الإثنين الماضي، أن "حكومة السودان الجديدة التي تحرز تقدما هائلا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب وعائلاتهم".

وأضاف "فور الدفع.. سوف أشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأخيرا.. العدالة للشعب الأمريكي، وخطوة كبيرة للسودان".