شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهرات حاشدة في لندن رفضا لإجراءات مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

تظاهر اليوم السبت في العاصمة البريطانية لندن آلاف المحتجين على إجراءات مواجهة عدوى فيروس كورونا. انطلق المشاركون في المظاهرة اليوم من ساحة هايدبارك حاملين لافتات وملصقات تطالب بإنهاء قيود كورونا. وذكرت كل من صحيفة الجارديان البريطانية والوكالة المتحدة (أسوشيتد بريس) أن "آلاف المشاركين" شاركوا في المظاهرة، غير أن الشرطة لم تعط بيانات عن أعداد المشاركين. وأبدى المتظاهرون انتقادهم لشرط ارتداء الكمامة والإجراءات الأخرى التي وصفوها بأنها استبدادية، وتعد تعقبا للمواطنين. وأبدى البعض أيضا تشككه في حقيقة الجائحة ذاتها.

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