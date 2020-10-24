شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسجل أكثر من 83 ألف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة 83 ألفا و304 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية. جاء ذلك حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء. Advertisements وأفادت بلومبرج بأن هذا الرقم يتجاوز الرقم القياسي الذي سجلته البلاد في تموز/يوليو ويأتي قبل أسبوعين فقط من الموعد المقرر لانتخابات الرئاسة. كما سجلت الولايات المتحدة 923 وفاة جديدة. ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى ثمانية ملايين و499 ألفا و132 إصابة، كما يرتفع عدد الوفيات إلى 224 ألفا و58 وفاة.

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