شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تندد بإطلاق المليشيا طائرة مفخخة باتجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل
وجدد الأمين العام في بيان اليوم، وقوف وتضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة في الحفاظ على أمنها واستقرارها، مشدداً على إدانة المنظمة للأعمال الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
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