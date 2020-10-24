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«التعاون الإسلامي» تندد بإطلاق المليشيا طائرة مفخخة باتجاه المملكة

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ندد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بإطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار (مفخخة)، باتجاه جنوب المملكة، والتي تمكنت ـ بفضل الله ـ قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وجدد الأمين العام في بيان اليوم، وقوف وتضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة في الحفاظ على أمنها واستقرارها، مشدداً على إدانة المنظمة للأعمال الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

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