نواب يغادرون جلسة البرلمان وخلافات بين كتلتين كرديتين بشأن الدوائر الانتخابية

أفاد مصدر برلماني، السبت، بمغادرة نواب كرد ونواب من دولة القانون جلسة البرلمان المنعقدة حالياً، فيما أشار إلى أن هناك خلافات بين كتلتي بين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني بشأن بعض الدوائر داخل الإقليم.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "بعض نواب المكون الكردي ودولة القانون بدأوا بمغادرة قاعة البرلمان".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هناك خلافات بين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني بشأن بعض الدوائر داخل اقليم كردستان".
وكان مصدر برلماني افاد، في وقت سابق اليوم السبت، باستمرار جلسة مجلس النواب، مشيراً إلى أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي طلب من اللجنة القانون عرض قانون الانتخابات للتصويت.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هناك خلافات بين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني بشأن بعض الدوائر داخل اقليم كردستان".
وكان مصدر برلماني افاد، في وقت سابق اليوم السبت، باستمرار جلسة مجلس النواب، مشيراً إلى أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي طلب من اللجنة القانون عرض قانون الانتخابات للتصويت.
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