ريال مدريد يطيح ببرشلونة في عقر داره بكلاسيكو الارض

بداية المباراة كانت مشتعلة، بعدما تقدم فيدي فالفيردي لـ ريال مدريد بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، مستغلًا تمريرة بنزيما الرائعة للأوروجوياني، في الدقيقة 5.

بعد 3 دقائق، رد انس وفاتي على الأوروجوياني وسجل التعادل بعد تمريرة رائعة من جوردي ألبا داخل منطقة الجزاء.



10 دقائق نارية بين الفريقين، ثم تألق لـ راموس أمام ميسي ، وتسديدة لـ كوتينيو في الدقيقة 14 يتصدى لها كورتوا، ليأتي الدور على دفاع برشلونة ويتألق لينجليه أمام فينيسيوس داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 23 كاد ميسي يسجل الهدف الثاني، بعدما راوغ راموس ببراعة وسدد، ولكن تيبو كورتوا يتألق أمام الأسطورة الأرجنتينية، ليرد بنزيما بعد دقيقة ويتألق نيتو أمام كرة الفرنسي التي كانت أمام المرمى مباشرة.

ظلت المباراة هادئة حتى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ليخرج ناتشو مصابًا ويدخل بدلًا منه فاسكيز، مع نهاية الشوط بالتعادل الإيجابي 1/1.



بداية الشوط الثاني كانت من نصيب برشلونة، خطورة من فاتي، ثم رأسية كوتينيو تمر بجانب القائم في الدقيقة 54، بعد ربع ساعة لم يستثمر بها برشلونة الفرص التي اتيحت له، جاء العقاب من ريال مدريد.

سيرجيو راموس يحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 60، ينفذها بنفسه ويضعها على يمين الحارس نيتو.

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رونالد كومان ظل حتى الـ10 دقائق الأخيرة، لم يجري أي تغيير، قبل أن يدفع بثلاثة لاعبين دفعة واحدة، بينما زيدان رغم أن تغييراته اضطرارية، لكن تغييراته كانت إيجابية.

وما يثبت ذلك، أن في الدقيقة 90، سجل لوكا مودريتش الهدف الثالث وقتل المباراة، بعد أن تألق نيتو أمام كروس وراموس قبل مواجهة الكرواتي.

بهذه النتيجة يصبح رصيد ريال مدريد 13 نقطة ويتصدر ترتيب الليجا، بينما برشلونة يواصل السقوط ويحل في المركز العاشر برصيد 7 نقاط.