بعد ضرب كورونا لحملته.. مفاجأة بفحوصات بايدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حملة المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، تقول إن فحوص كورونا التي أجريت لبايدن جاءت سلبية.

قالت حملة المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، إن فحوص كورونا التي أجريت لبايدن، اليوم السبت، جاءت سلبية.



وتلك ليست المرة الأولى التي يخضع فيها المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية لفحوص فيروس كورونا، خاصة بعدما أصيب عدد من أفراد حملته.

وقبل أسبوع، كشفت حملة بايدن أن نتيجة الفحص الذي أجري له بشأن فيروس كورونا المستجد جاءت سلبية.

Advertisements

وقالت الحملة في بيان حينها: "خضع نائب الرئيس السابق، جو بايدن لفحص (بي.سي.آر) للكشف عن كوفيد-19 اليوم، ولم يتم رصد كورونا".

يأتي ذلك بعدما أكدت الحملة أنه سافر على طائرة مع شخص أثبتت الفحوص فيما بعد إصابته بفيروس كورونا.

غير أن الحملة أوضحت، أن بايدن لم يكن مخالطا لهذا الشخص ومن ثم فإنه لا يحتاج لعزل نفسه.

وقال البيان: "نائب الرئيس السابق بايدن لم يكن في أي وقت على صلة بهذا الشخص أو قريبا منه، طبقا للقواعد التي حددتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها".