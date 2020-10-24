القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - المتحدث باسم الجيش الليبي: اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد سيواجه بعض العقبات وسنعمل على حلها المتحدث باسم الجيش الليبي: اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد سيواجه بعض العقبات وسنعمل على حلها

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