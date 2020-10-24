شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر عضوا بلجنة إعداد مشروع لائحة مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ قرارا بتشكيل لجنة إعداد مشروع لائحة المجلس الداخلية برئاسته وبناء على التفويض الممنوح له من المجلس. وضمت اللجنه وكيلى المجلس و27 عضواً من بينهم تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية وعضو مجلس الشيوخ وتعقد اللجنه أول اجتماع لها غدا وتنتهى من عملها خلال 30 يوما.

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