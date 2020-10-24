شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوفد: نعيش عصر الديمقراطية وعلى المصريين أن يكونوا على قلب رجل واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل مجلس الشيوخ، بإصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على إتمام انتخابات مجلس النواب في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، والظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم.

وأوضح أبو شقة، فى تصريحات صحفية، أن ذلك يؤكد إصرار الرئيس السيسي على تنفيذ المشروع الوطني لبناء دولة ديمقراطية حديثة يسود فيها الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، بما يدل على أننا نسير على الطريق الصحيح، وأن مصر والمصريين جميعا والقيادة السياسية على تصميم وإرادة وقلب وفكر رجل واحد من أجل بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة.

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وأضاف أبو شقة، أن ما شهدناه فى انتخابات مجلس الشيوخ، وما أفرزته من عناصر وطنية وكفاءات تمثل كافة القوي السياسية والحزبية والفكرية والاقتصادية والثقافية، وما شاهدناه في تشكيل مكتب المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الذى ينتمى إلى حزب الأغلبية، والوكيلين: الأول المستشار بهاء الدين أبو شقة يمثل حزب معارض، والثاني السيدة القبطية فيبي فوزي جرجس تمثل حزب الشعب الجمهوري، وهذا يؤكد أننا شعب واحد، ويؤكد على الوحدة الوطنية، وأننا نؤسس لدولة ديمقراطية عصرية حديثة ونفعل المادة الخامسة من الدستور، والتى تنص على أن النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة.

ونوه أبو شقة بأننا أمام عصر ديمقراطي وعلى المصريين جميعا أن يتكاتفوا ويكونوا على قلب وتصميم وإرادة رجل واحد من أجل تحقيق حلم المصريين جميعا على إنجاح الديمقراطية، لأننا أمام نموذج حقيقي نكون فيها أمام الرأي والرأي الآخر وأمام أغلبية ومؤيد ومعارض ونكون أمام معارضة وطنية لا تبتغي إلا مصلحة الوطن والمصريين جميعا، وبناء الدولة المصرية القوية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

وثمن رئيس حزب الوفد الدور الرائع للشرطة المصرية والقوات المسلحة المصرية في تأمين العملية الانتخابية دون أي تداخلات بأي صورة من الصور، وأيضا الهيئة الوطنية للانتخابات وتحقيق الإشراف الكامل للعملية الانتخابية منذ الإعلان حتى إعلان النتيجة في نزاهة وحيادية كاملة يشهد لها الجميع.