الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدلي بصوته مبكراً في فلوريدا في الانتخابات الرئاسية

توجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح السبت إلى مكتب اقتراع في ويست بالم بيتش بفلوريدا، للإدلاء بصوته مبكراً في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الـ3 نونبر المقبل.

ووصل الرئيس الأمريكي إلى مركز الاقتراع، المقام داخل مكتبة لممارسة حقه كمواطن، وإنّما بشكل مبكر على غرار 55 مليون أمريكي، سبق وأن أدلوا بأصواتهم خشية وقوع ازدحامات يوم الاقتراع، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد