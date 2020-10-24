أردوغان: ماكرون بحاجة إلى فحوص لصحته العقلية نظرا لتعامله مع المسلمين في فرنسا

ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بسياسات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حيال المسلمين، قائلا إن عليه “فحص صحته العقلية”.

وقال أردوغان في خطاب متلفز، “ما الذي يمكن للمرء قوله بشأن رئيس دولة يعامل الملايين من أتباع ديانات مختلفة بهذه الطريقة؟ قبل أي شيء: افحص صحتك العقلية”.

وكان ماكرون، قال في تأبين المدر س الفرنسي الذي قتل قبل أيام: “لن نتخلى عن الرسوم الكاريكاتورية”.

وقال الرئيس الفرنسي الأربعاء الماضي، إن صمويل باتي، مدر س التاريخ الذي قتل الاسبوع الماضي، تعر ض لتلك العملية “لأنه كان يجسد الجمهورية”، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده لن تتخلى “عن رسوم الكاريكاتور”.

وأعلن ماكرون في حفل تأبين الأستاذ الذي قضى في اعتداء بعد عرضه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد على تلامذته، “صمويل باتي قتل لأن الإسلاميين يريدون الاستحواذ على مستقبلنا ويعرفون أن هم لن يحصلوا على مرادهم بوجود أبطال هادئين مثله”.