كلاسيكو إسبانيا… الشوط الأول ينتهي بالتعادل بين الريال وبرشلونة

انتهى قبل قليل، الشوط الأول من مباراة كلاسيكو إسبانيا بين برشلونة وريال مدريد، على أرضية ملعب الكامبناو، بالتعادل هدف لمثله.
وتقدم ريال مدريد مبكرا في المباراة، بواسطة هدف فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 5 من الشوط الأول، ولم يحتج فريق برشلونة إلا دقائق قليلة ليعدل النتيجة عن طريق أنسو فاتي في الدقيقة 9.
وبتيجة التعادل هدف لمثله، أسدل الستارعن الشوط الأول من كلاسيكو إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة، في انتظار الشوط الثاني.
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