الرئيس الجزائري يقرر دخول الحجر الصحي بعد تفشي كورونا في محيطه

أعلنت السلطات الجزائرية، أن الرئيس عبد المجيد تبون قرر دخول الحجر الصحي، بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا لدى العديد من كبار المسؤولين في البلاد.
وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان، اليوم السبت، أن الطاقم الطبي الخاص بتبون قد نصحه بمباشرة حجر صحي طوعي، لمدة 5 أيام ابتداءا من اليوم السبت 24 أكتوبر.
وجاءت نصيحة الأطباء، وفق البيان “بعدما تبين أن العديد من الإطارات السامية برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، قد ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا”
ولم يكشف البيان عن أسماء المسؤولين في الرئاسة والحكومة الذين ظهرت لديهم أعراض الإصابة.
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