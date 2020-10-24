أكد وزير الخارجية الملاوي، اليوم السبت، دعم بلاده لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وذلك في إطار سيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية.
وجاءت تصريحات المسؤول الملاوي، عقب استقباله اليوم من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
وأكد المسؤول ذاته أن المالاوي لا علاقة لها بالجمهورية الصحراوية المزعومة منذ ماي 2017 وتدعم حلا للنزاع في إطار السيادة المغربية .
كانت هذه تفاصيل خبر مالاوي: لا صلة لنا بالبوليساريو منذ ماي 2017 وندعم وحدة المغرب الترابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.