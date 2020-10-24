مالاوي: لا صلة لنا بالبوليساريو منذ ماي 2017 وندعم وحدة المغرب الترابية

أكد وزير الخارجية الملاوي، اليوم السبت، دعم بلاده لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وذلك في إطار سيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية.

وجاءت تصريحات المسؤول الملاوي، عقب استقباله اليوم من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

وأكد المسؤول ذاته أن المالاوي لا علاقة لها بالجمهورية الصحراوية المزعومة منذ ماي 2017 وتدعم حلا للنزاع في إطار السيادة المغربية .