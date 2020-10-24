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شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الخليجي يرحب بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا والان مع التفاصيل
السبت 24 أكتوبر 2020
رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بتوقيع أطراف النزاع في ليبيا لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في الأراضي الليبية كافة، بعد المفاوضات الناجحة في جنيف بين اللجان العسكرية الليبية المشتركة برعاية الأمم المتحدة.
وأعرب الحجرف عن أمله في أن يؤدي هذا الاتفاق إلى حل سياسي شامل يحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق.
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