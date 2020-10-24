شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الخليجي يرحب بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا والان مع التفاصيل

السبت 24 أكتوبر 2020 رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بتوقيع أطراف النزاع في ليبيا لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في الأراضي الليبية كافة، بعد المفاوضات الناجحة في جنيف بين اللجان العسكرية الليبية المشتركة برعاية الأمم المتحدة.

Advertisements وأعرب الحجرف عن أمله في أن يؤدي هذا الاتفاق إلى حل سياسي شامل يحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق.

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