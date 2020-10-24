شكرا لقرائتكم خبر عن سلوفاكيا تسجل 2890 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

السبت 24 أكتوبر 2020 أعلنت سلوفاكيا اليوم السبت تسجيل 2890 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أعلى عدد يومي تشهده على الإطلاق.

وسجل البلد الذي يقطنه 5.5 مليون نسمة 159 وفاة بالفيروس حتى اليوم.

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