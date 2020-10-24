الفلبين تسجل 2057 إصابة بفيروس كورونا

السبت 24 أكتوبر 2020

سجلت وزارة الصحة بالفلبين اليوم السبت 2057 حالة عدوى جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة.



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وذكرت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس وصل إلى 367819، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 6934.

وبالفلبين ثاني أكبر عدد للإصابات والوفيات بالفيروس في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا.